    عربي وإقليمي

    سقوط مروحية عسكرية للاحتلال قرب بيت لحم

      أفادت وسائل إعلام العدو الجمعة، بسقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

      وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المروحية انفصلت وتحطمت في أثناء محاولة سحبها بعد تعطلها خلال الأسبوع في لواء عتصيون.

      وأضاف جيش الاحتلال أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تحطم المروحية.

      ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

      وحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.

      المصدر: الجزيرة نت

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بيرزيت وبلدتي الخضر وخربة الحديدية

      مدينة بيت لحم تحيي ميلاد السيد المسيح بحضور رسمي وشعبي

      عيد الميلاد يعود إلى بيت لحم بعد عامين من الحرب على غزة

