الحرس الثوري الايراني: استمرار الموجة الثامنة والثمانين من عملية «الوعد الصادق 4» أدّت إلى تعميق استنزاف قدرات المعتدين وتضييق الخناق عليهم

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في ايران أنه “في استمرار الموجة الثامنة والثمانين من عملية «الوعد الصادق 4» تحت شعار «يا فاطمة الزهراء (ع)» وإهداءً إلى شهداء المقاومة في حزب الله لبنان، أسهمت العمليات المركبة والمشتركة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة ضد الأهداف الأمريكية والصهيونية في تعميق استنزاف قدرات المعتدين وتضييق الخناق عليهم في الساحة الإسلامية”.

هذا وأكد بيان الحرس الثوري أن “القوة الجوفضائية لحرس الثورة، استهدفت باستخدام منظومات صاروخية ثقيلة ومتطورة من طراز «عماد» و«خرمشهر 4» و«قدر» بالوقود الصلب والسائل، نقاطًا في وسط وجنوب وشمال وعمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك موقع اجتماع قادة الجبهة الداخلية الصهيونية في بني براك، وتل أبيب، وبئر السبع، والجليل، والنقب، وقاعدة تل نوف الجوية، وعراد، وجنوب البحر الميت”.

كما استهدفت القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة، في عمليات متواصلة ومتتالية، مواقع اختباء القوات الأمريكية ومراكز التحكم بالطائرات المسيّرة التابعة لها في قواعد الظفرة، وفيكتوريا، وعلي السالم، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ دقيقة.

ونفذت المقاومة في حزب الله لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق واليمن أكثر من 120 عملية ناجحة ومؤثرة خلال الساعات الأخيرة، استهدفت المناطق الشمالية والجنوبية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك مواقع تمركز واختباء القادة الأمريكيين في وسط وشمال العراق، ما أدى إلى توجيه ضربات استنزافية مؤثرة لجيوش المعتدين.

وبحسب بيان الحرس، فإن “تغيير التكتيكات الهجومية الإيرانية، والاستفادة من منظومات صاروخية جديدة، إلى جانب التوسّع المدروس والمنطقي لجبهات القتال من قبل ساحات المقاومة، يبشّر بتحول نوعي واستراتيجي في الميدان. وقد تم وضع أفق طويل الأمد لاستنزاف قدرات الكيان الصهيوني والجيش الأمريكي في المنطقة، تمهيدًا لتوفير الظروف لمعركة الحسم وتوجه الأمة الإسلامية نحو القدس المحتلة”.

المصدر: موقع المنار