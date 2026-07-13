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    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني: تدمير منشآت وبنى تحتية للجيش الأمريكي في البحرين وسلطنة عُمان… وإعادة فتح هرمز مرهون بوقف تدخلات واشنطن في المضيق

      أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الايراني أن ” العمليات الحاسمة والقوية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية وضعت الجيش الأمريكي، في حالة من العجز، فيما استهدفت القوات الأمريكية في آخر هجماتها مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، في خطوة قالت إنها تُظهر طبيعتها المعادية للشعب”.

      وأكدت في بيان اليوم الاثنين أن “إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مرهونة بوقف بتدخلات الجيش الأمريكي في المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية”، وأن “استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تداعيات أكبر على قطاعي النفط والغاز في العالم”.

       وتابعت أن “القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، إلى جانب استهدافها منشآت وبنى تحتية للجيش الأمريكي في منطقة الجفير بالبحرين، حيث لا تزال النيران مشتعلة فيها، نفذت في المرحلة الخامسة من عمليات الرد بالمثل ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت رادار الإنذار المبكر بعيد المدى FPS ورادار كشف السفن في سلطنة عُمان، وتم تدميرهما”.

      هذا وسبق أن أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني في جنوب شرق البلاد أنها تمكنت، أثناء التصدي لهجمات العدو وتأمين الأجواء، من رصد وتعقب وإسقاط طائرة معادية من طراز «لوكاس» في أجواء مدينة بندر عباس، بالقرب من مدينة حاجي آباد. وأكدت أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، إلى جانب سائر الوحدات المسلحة، لا تزال في حالة جاهزية كاملة لتأمين أجواء جنوب البلاد، مع مواصلة رصد أي تحركات أو تهديدات محتملة بصورة مستمرة.

      المصدر: موقع المنار

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