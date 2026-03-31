المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 19 عملية ضد قواعد الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها نفذوا تسع عشرة عملية بواسطة الطائرات المسيّرة استهدفت “قواعد الاحتلال” في العراق والمنطقة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما نشرت المقاومة مشاهد مصورة تظهر، وفقًا للبيان، عمليات إطلاق الطيران المسيّر باتجاه “قواعد الاحتلال”.

