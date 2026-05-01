الجمعة   
   01 05 2026   
   13 ذو القعدة 1447   
   بيروت 14:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رابطة موظفي الادارة العامة حيت العمال: في صدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الإضراب في الأسبوع المقبل


      توجهت رابطة موظفي الادارة العامة بالمعايدة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ولاسيما العاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة والبلديات، وبقية المؤسسات العامة الإدارية المماثلة لوضع الإدارة العامة.

      كما توجه بالشكر والتقدير لكل من التزم قرار الإضراب الصادر في بيانها رقم ١٥/٢٠٢٦.

      وارسلت أطيب المعايدات والتحيات إلى كل النقابات والمكاتب العمالية، وشكرت لكل من بادرها بالمعايدة، متمنية للجميع عاماً مباركاً آمناً، يعيش فيه العامل باستقرار وكرامة.

      أمّا فيما خص الخطوات التصعيدية المقبلة، فإن الرابطة بصدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الإضراب في الأسبوع المقبل، حتى تكون الخطوة المقبلة مدعومة ومؤيدة من غالبية العاملين في الإدارة العامة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

