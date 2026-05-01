رابطة موظفي الادارة العامة حيت العمال: في صدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الإضراب في الأسبوع المقبل



توجهت رابطة موظفي الادارة العامة بالمعايدة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ولاسيما العاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة والبلديات، وبقية المؤسسات العامة الإدارية المماثلة لوضع الإدارة العامة.

كما توجه بالشكر والتقدير لكل من التزم قرار الإضراب الصادر في بيانها رقم ١٥/٢٠٢٦.

وارسلت أطيب المعايدات والتحيات إلى كل النقابات والمكاتب العمالية، وشكرت لكل من بادرها بالمعايدة، متمنية للجميع عاماً مباركاً آمناً، يعيش فيه العامل باستقرار وكرامة.

أمّا فيما خص الخطوات التصعيدية المقبلة، فإن الرابطة بصدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الإضراب في الأسبوع المقبل، حتى تكون الخطوة المقبلة مدعومة ومؤيدة من غالبية العاملين في الإدارة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام