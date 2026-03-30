    عربي وإقليمي

    قاليباف: الصهيونية تحاول محو كل أثر للإسلام والمسيحية من هذه الأرض

      علّق رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على خبر منع الكيان للبطريرك اللاتيني للقدس، الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين للمرة الأولى منذ قرون، قائلاً “أقيمت أمس قداسات أحد الشعانين في طهران، تبريز وأورميه رغم القصف العنيف للمدنيين من قِبل الكيان الصهيوني في سياق الحرب الجارية”، مضيفاً “قبل عام 1948، كان المسيحيون يشكلون ما يقرب من 12.5 % من سكان فلسطين التاريخية، بينما تقل نسبتهم اليوم إلى حوالي 1 % فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.  ￼

      وفي السياق، أكد أن “الصهيونية تحاول محو كل أثر للإسلام والمسيحية من هذه الأرض”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      قاليباف يحذر من “فخاخ إعلامية” تستهدف الأسواق قبيل افتتاحها

      قاليباف يحذر من “فخاخ إعلامية” تستهدف الأسواق قبيل افتتاحها

      قاليباف: الحرب بلغت مرحلة حساسة والمقاومة في المنطقة تزداد قوة

      قاليباف: الحرب بلغت مرحلة حساسة والمقاومة في المنطقة تزداد قوة

      قاليباف يدعو إلى قراءة تقارير الأمم المتحدة حول جرائم حرب الكيان الإسرائيلي

      قاليباف يدعو إلى قراءة تقارير الأمم المتحدة حول جرائم حرب الكيان الإسرائيلي