قاليباف: الصهيونية تحاول محو كل أثر للإسلام والمسيحية من هذه الأرض

علّق رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على خبر منع الكيان للبطريرك اللاتيني للقدس، الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين للمرة الأولى منذ قرون، قائلاً “أقيمت أمس قداسات أحد الشعانين في طهران، تبريز وأورميه رغم القصف العنيف للمدنيين من قِبل الكيان الصهيوني في سياق الحرب الجارية”، مضيفاً “قبل عام 1948، كان المسيحيون يشكلون ما يقرب من 12.5 % من سكان فلسطين التاريخية، بينما تقل نسبتهم اليوم إلى حوالي 1 % فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. ￼

Palm Sunday masses were held yesterday in Tehran, Tabriz, and Urmia, despite Israel's brutal bombing of civilians.



Before 1948 Christians made up 12.5% of the population in the occupied territories. Now, only 1%.



Zionism is trying to erase every trace of Islam and Christianity. https://t.co/fMjL2ZZC0A pic.twitter.com/6K3X4lofYu — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 30, 2026

وفي السياق، أكد أن “الصهيونية تحاول محو كل أثر للإسلام والمسيحية من هذه الأرض”.

المصدر: موقع المنار