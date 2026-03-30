    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري: الرد مستمر بضرب صناعات استراتيجية للعدو

      أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الرد على استهداف البنى التحتية الإيرانية مستمر، عبر توجيه ضربات إلى صناعات استراتيجية تابعة لما وصفه بـ“العدو الأميركي-الصهيوني”.

      وأكد قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري أن “القصاص من الاعتداء على البنية التحتية الإيرانية جارٍ”، مشيراً إلى تنفيذ هجمات طالت منشآت صناعية عدة في المنطقة.

      وأوضح أن من بين الأهداف التي تم استهدافها صناعات كيميائية في نئوت حوفاف، إضافة إلى مصفاة نفط، ومجمعين للصلب، وآخرين للألمنيوم.

      وشدد على أن هذه العمليات ستتواصل، واصفاً إياها بـ“المؤلمة”، ومؤكداً استمرارها حتى تحقيق الرد الكامل على الهجمات التي طالت البنى التحتية الإيرانية.

      المصدر: وكالة تسنيم

      استخبارات الحرس الثوري تعلن عن اعتقال 103 من مرتزقة العدو منذ بدء الحرب

