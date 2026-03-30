ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاحد 29-3-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 29/03/2026، 70 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 16:30 أمس السبت 28-03-2026 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

2- الساعة 20:00 أمس السبت 28-03-2026 بعد رصد قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تموضعت داخل منزل في أطراف بلدة بيت ليف، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بمسيّرة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

3- الساعة 23:40 أمس السبت 28-03-2026 استهداف مروحيّة معادية في أجواء بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وإجبارها على الانسحاب.

4- الساعة 23:45 أمس السبت 28-03-2026 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قـــاعدة عيــن شــــيــمر (قاعدة للدفاع الجوّيّ الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

5- الساعة 23:45 أمس السبت 28-03-2026 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

6- الساعة 00:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 00:30 تصدّي لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء مدينة النبطيّة بصاروخ أرض – جوّ.

9- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة على فترات مختلفة عند الساعة 00:25 والساعة 02:30 والساعة 03:45 والساعة 04:50 بصليات صاروخيّة.

10- الساعة 02:00 استهداف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسيّة للدفاع الجوّيّ والصاروخيّ التابع ‏لقيادة المنطقة الشماليّة) شمال مدينة صفد المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 02:25 استهداف قاعدة محفاه ألون جنوب غرب مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 02:30 استهداف مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ أثناء عملها على سحب آليّة مصابة في دير سريان بقذائف المدفعيّة.

14- الساعة 02:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 02:45 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

16- الساعة 05:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 06:05 استهداف قاعدة راوية في الجولان السوريّ المحتلّ بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- الساعة 06:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة شتولا بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 06:25 استهداف موقع الغجر بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 08:30 استهداف دبّابة ميركافا في تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

21- الساعة 09:00 استهداف دبابة ميركافا في خلة الجوار عند أطراف بلدة بيت ليف بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة.

22- الساعة 10:00 حاولت قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التسلّل إلى منطقة الفريز في بلدة عيناتا من جهة بلدة عيترون الحدوديّة، ولدى وصولها إلـى نقطة كمـين مُعدّ مسبقاً في منطقة غدماثا، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بتفجير عبوتين ناسفتين بجنود القوّة وآليّاتها ثم التحموا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة المباشرة. كما تمّ استهداف دبّابتَي ميركافا بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابات مباشرة.

23- الساعة 10:30 استهداف دبّابة ميركافا في ساحة بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

24- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 والساعة 12:15 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ على مرتفع غدماثا في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

25- الساعة 13:50 استهداف دبابتَي ميركافا في بلدة البيّاضة بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة.

26- الساعة 14:00 استهداف بنىً تحتيّةً تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفر فرديم بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة الحجّة في بلدة عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 14:00 استهداف دبّابة ميركافا على كوع القصيرات في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

29- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في سهل الشقة في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

30- الساعة 14:25 استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

31- الساعة 14:30 استهداف آليّة هامر وجرّافة D9 شرق معتقل الخيام بمحلّقتين انقضاضيّتين.

32- الساعة 14:35 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وتمّ استهداف دبّابة ميركافا بالأسلحة المباشرة وقذائف التاندوم وشوهدت تحترق.

33- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 والساعة 14:55 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة علما الشعب بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

34- الساعة 15:00 استهداف ثكنة كيلع في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

35- الساعة 15:05 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة.

36- الساعة 15:45 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة دير سريان بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

37- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة، عمد العدوّ إثرها إلى إجلاء الإصابات تحت غطاء دخانيّ كثيف.

38- الساعة 16:25 استهداف دبّابتَي ميركافا في جوار بلدة بيت ليف بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة.

39- الساعة 16:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنات المالكيّة، يرؤون وأفيفيم بصلياتٍ صاروخيّة.

40- الساعة 16:30 اشتباك مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة من مسافة صفر في بلدة شمع وتحقيق إصابات مباشرة تدخّلت إثرها المروحيّات لإجلاء الإصابات.

41- الساعة 16:30 استهداف تجمّع جنود وآليات لجيش العدوّ الإسرائيليّ، في موقع المالكية بصلية صاروخيّة.

42- الساعة 16:30 استهداف تجمّع كبير لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب المدرسة في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة.

43- الساعة 16:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بصليةٍ صاروخيّة.

44- الساعة 16:45 استهداف مربض مدفعيّة مستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عرب اللويزة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

45- الساعة 17:10 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

46- الساعة 17:10 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية.

47- الساعة 17:25 إسقاط محلّقة مسلّحة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بلدة المنصوري بالأسلحة المناسبة.

48- الساعة 17:30 استهداف قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ، قوامها 15 جنديًّا، بعد رصدها داخل منزل في بلدة حولا الحدوديّة بصاروخ موجّه وقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة. على الإثر، هرعت قوّات الإنقاذ وآليّات نميرا إلى المكان لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخانيّ كثيف.

49- الساعة 17:40 استهداف مروحيّة معادية في أجواء بلدة الناقورة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وإجبارها على الانسحاب.

50- الساعة 17:45 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب خزان بلدة القنطرة بقذائف المدفعية.

51- الساعة 17:45 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب خزان بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

52- الساعة 17:50 استهداف موقع حدب يارون بصلية صاروخيّة.

53 الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بقذائف المدفعية.

54- الساعة 18:45 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

55- الساعة 18:20 استهداف تجمّع جنود وآليات لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

56- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة بلدة حولا الحدودية بقذائف المدفعية.

57- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة بلدة حولا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

58- الساعة 19:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط ملعب فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

59- الساعة 19:40 استهداف قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

60- الساعة 20:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

61- الساعة 20:20 استهداف قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

62- الساعة 20:20 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

63- الساعة 20:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة.

64- الساعة 20:50 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

65- الساعة 21:15 استهداف تجمّعًات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بصليات صاروخيّة.

66- الساعة 21:20 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة، ولدى اقتراب دبّابة ثانية لسحبها استهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه آخر وأصابوها بشكل مباشر. وعندما تقدّمت قوّة من جيش العدوّ الإسرائيلي باتّجاه الدبّابتين عاجلها المجاهدون بمسيّرة انقضاضيّة تدخّلت على إثرها مروحيّة معادية لإخلاء الإصابات.

67- الساعة 21:30 استهداف تجمّع لجنود وآليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة دير سريان بمسيّرة انقضاضيّة.

68- الساعة 22:00 تنفيذ إغارة على قوّة إسرائيليّة متموضعة قرب حسينيّة بلدة مارون الراس الحدوديّة والإشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقنّـــــاصات والقذائف الصاروخيّة المباشرة، ما أسفر عن تدمير دبّابة ميركافا ووقوع أفراد القوّة بين قتيل وجريح.

69- الساعة 22:15 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط ملعب فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

70- الساعة 22:50 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي