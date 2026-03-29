عراقجي يحذر من مكائد واشنطن والعدو الاسرائيلي

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، من “مكائد الولايات المتحدة و”إسرائيل” الرامية لتوسيع رقعة الحرب”.

وأكد عراقجي أنّ “أميركا و”إسرائيل” وبغية توسيع نطاق الحرب عبر إجبار دول أخرى على التواطؤ والمشاركة في العدوان العسكري، قد تنفذ عمليات «الراية المزيفة» ضد دول ثالثة”.

وشدد على أن “اللامبالاة تجاه خرق القانون والأعمال العدوانية الأميركية والإسرائيلية قد أدت إلى زوال النظام المعياري والأخلاقي الدولي، وأن تداعيات ذلك ستطال جميع الدول”.

من جانبه، أعرب وزير خارجية اليونان عن قلقه البالغ إزاء تبعات الحرب، لا سيما أبعادها الأمنية والاقتصادية، آملاً في عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن الهجمات التي استهدفت السلطنة مؤخراً “لا تزال مجهولة المصدر”، مشيرةً إلى أنه “لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساتها ودوافعها”.

كما أعربت مسقط عن “إدانتها للحرب الجارية وأعمال العنف كافة في المنطقة، مجددةً تمسكها بسياسة الحياد الفاعل والدعوة إلى السلام”.

وأكدت أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وتعرض ميناء صلالة في سلطنة عُمان، أمس، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد العمال الوافدين، إلى جانب أضرار محدودة لحقت بإحدى الرافعات داخل الميناء.

