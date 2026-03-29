مقر خاتم الانبياء ردا على تهديدات ادارة ترامب: القوات الإيرانية تنتظر الفرصة لسحق جيشكم إذا نُفذت تلك التهديدات

اشار مقر خاتم الانبياء (ص) الى ان الجنود الاميركيين يواجهون الموت يومياً في المنطقة، ويفر قادتهم من القواعد المدمرة ليحتموا بالمراكز المدنية والاقتصادية في دول الجوار، لكنهم سيظلون أهدافاً مشروعة هناك أيضاً. ولفت الى ان القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة تنتظر الفرصة لسحق هذا الجيش إذا ما نُفذت التهديدات بعمل بري.



وقال البيان:

لقد هدد الرئيس الأمريكي “ترامب” مراراً بشن عمليات برية واحتلال جزر في الخليج الفارسي . ولا شك أن ترامب الذي بات ألعوبة بيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني وبضغط من “الموساد” بسبب فضائحه في ملف “إبستين” يجر بلاده لعدوان ضد إيران.

إن الرئيس الأمريكي، المعروف عالمياً بالكذب وعدم الاتزان ، لا يمكن الثقة به. وللأسف، أوكلت القيادة الأمريكية صلاحيات القوات المسلحة لشخص تقود مواقفه وقراراته المتهورة الجيش الأمريكي نحو مستنقع الموت.

وبينما يواجه جنوده الموت يومياً في المنطقة، يفر قادته من القواعد المدمرة ليحتموا بالمراكز المدنية والاقتصادية في دول الجوار، لكنهم سيظلون أهدافاً مشروعة هناك أيضاً.

إن ترامب وقادته، القابعين على بُعد آلاف الكيلومترات، يطالبون جنودهم بالصمود وهم يفتقرون للثبات؛ فترامب يهدد صباحاً ويتراجع مساءً، يدعو للتفاوض تارةً ويقرر الحرب تارةً أخرى.

لقد ألحق هذا الشخص الكاذب وغير المتزن أضراراً جسيمة بالشعب الأمريكي وبالعالم، ولا سيما منطقة غرب آسيا، وأثبت أن اللغة الوحيدة التي يفهمها هي “لغة القوة”.

ورداً على تهديدات ترامب الأخيرة باحتلال أي جزء من أراضي إيران وهي أضغاث أحلام نؤكد بأن مقاتلي الإسلام يترقبون هذه الحماقة ليثبتوا أن العدوان لن يسفر إلا عن أسرٍ مذل وتمزيقٍ لأشلاء المعتدين، ولن يكون الجنود والقادة الأمريكيون سوى “طعامٍ سائغ لقروش الخليج الفارسي.

على قادة الجيش الأمريكي قراءة تاريخ إيران جيداً ليتعلموا كيف واجه الإيرانيون الغزاة عبر العصور، وألّا يسوقوا جنودهم إلى الموت والأسَرِ إرضاءً لأوهام رئيسهم.

إن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة تنتظر الفرصة لسحق جيشكم إذا ما نُفذت تلك التهديدات الواهية.

“وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ”