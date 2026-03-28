وزير الزراعة دان استهداف العدو الإسرائيلي للإعلاميين: انتهاك صارخ لكل القوانين

دان وزير الزراعة في لبنان نزار هاني بشدّة استهداف العدو الإسرائيلي للإعلاميين علي شعيب وفاطمة ومحمد فتوني. وأكد ان “ما جرى يشكّل جريمة موصوفة بحق الكلمة الحرة واستهدافا مباشرا للحقيقة”.

وقال هاني في بيان له السبت إن “استهداف الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق التي تكفل حماية الصحافيين في مناطق النزاع”، وأكد ان “هذه الجريمة لن تنال من عزيمة الإعلام اللبناني الذي لطالما كان في الصفوف الأمامية لنقل الحقيقة وكشف الاعتداءات”.

وأضاف هاني “نؤكد تضامننا الكامل مع الجسم الإعلامي في لبنان، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الصحافيين”، وتقدّم “بأحرّ التعازي إلى عائلات الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام