    عراقجي للرئيس بري: دعم ثابت لسيادة لبنان


      أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” دعم بلاده الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، بحثا فيه تداعيات العدوان الأميركي–الصهيوني على إيران والاعتداءات الصهيونية على لبنان.

      واستعرض عراقجي خلال الاتصال آخر تطورات العدوان على إيران، مشدداً على “حق بلاده في الرد المشروع”، ومشيداً بـ “مواقف بري الداعمة للوحدة الوطنية اللبنانية”، مؤكداً أن “تعزيز التلاحم الداخلي يشكل أولوية في مواجهة الضغوط الخارجية”.

      من جهته، عرض الرئيس بري تطورات الأوضاع في لبنان في ظل الاعتداءات الصهيونية، محذّراً من أن “استهداف البنية التحتية يهدف إلى دفع اللبنانيين نحو النزوح وفرض وقائع جديدة على الأرض”.

      وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | مسيرة شعبية في بيروت تندد بالعدوان الأمريكي-الصهيوني على لبنان

      المقاومة تصعّد عملياتها على طول الخط الحدودي

      الرئيس بري ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين