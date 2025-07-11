لبنان

المفتي قبلان: لن نفرط بأوراق القوة لحماية لبنان

نبه “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت من “تكرار تجربة الانقسام العامودي وضعتنا أمام غزو إسرائيل عام 1982 لبيروت، والمطلوب أن نتعلم من التاريخ وآن الأوان للتضامن الوطني ولعدم السقوط مرارا وتكرارا في بئر اللوائح الدولية وبازاراتها”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن”العالم غابة والضعيف فريسة ونحن لا نريد أن نكون ضعفاء، وكذلك لن نقبل بتسليم لبنان لأحد وكذلك لن نفرط بأوراق القوة”، واكد ان “المقاومة قوة وطنية وبناء الدفاع السيادي لبلدنا يمرّ بالاستفادة من المقاومة وقدراتها”، وأضاف “نعم للعائلة الوطنية ونعم للميثاقية والتفاهمات التي تساعد البلد وتزيد من منعته وقوته”.

من جهة ثانية، طالب المفتي قبلان “الحكومة اللبنانية أن تعمل بجدّ وإخلاص وصدق يتماهى مع الأهداف الوطنية السامية”، وتابع “ما وعدتنا الحكومة به لا نراه أكثر من ورق”.

في سياق آخر، أكد المفتي قبلان أن “مشروع الشرق الأوسط الجديد أنهته إيران بضربة ثقيلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام