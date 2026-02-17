الشيخ قبلان: لا يمكن إعدام الشعب والمطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجّه فيه إلى الحكومة اللبنانية بالقول: “لا يمكن إعدام الشعب والناس عن طريق معادلة الضريبة فوق الضريبة والرسوم فوق الرسوم لإعطاء الناس أقلّ الأقل، ومن ثم إشعال البلد بأزمة تضخّم وجنون سعري وفساد سياسي ومالي لا نهاية له، واللحظة لهندسة مالية لا تمرّ فوق جثث الناس وأساسيات حياتهم، بخاصة وأنّ طبقة المال وكارتيلات النقد والمصارف ونخبة الثروة يجيدون احتكار الأسواق والثروة والمال ونهب البلد تحت عين السلطة وسمعها وسط بلد منهوب وودائع مغتصبة وسلطة سياسية فاشلة ومهملة وبلا رؤية وبلا عواطف وبلا وعي وطني.”

وأكد ان “المطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية للطبقات التي تملك أكثر من 80 بالمئة من ثروات وأصول وأسواق وأموال البلد لا من جيوب الفقراء والعمال والكادحين، ونحن مع الشعب ومع صوته ودويّ مظلوميته لا مع السلطة الفاسدة والمتنكّرة لأنين شعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام