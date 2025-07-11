عربي وإقليمي

نتنياهو: مستعدون للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنّه مستعد للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في مستهل هدنة محتملة مع حماس في غزة.

وفيما تستمر المباحثات غير المباشرة بين “إسرائيل” وحماس في الدوحة، حذر نتنياهو من أنّ “إسرائيل ستستأنف الحرب في حال عدم بلوغ اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مشترطا لذلك نزع سلاح حماس”.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، وصفت حركة حماس المفاوضات الجارية مع إسرائيل بوساطة قطرية ومصرية في الدوحة وتحت ضغط أمريكي بأنها “صعبة”.

وقال نتنياهو في مقطع مصور من واشنطن، إنّه “وفي مستهل وقف إطلاق النار، سنبدأ مفاوضات حول وقف نهائي لهذه الحرب”.

وأضاف “على حماس أن تلقي السلاح، ينبغي نزع السلاح من غزة، وعلى حماس ألا تملك قدرات عسكرية وقدرة على الحكم بعد اليوم”.

وتابع نتنياهو “إذا أمكن الحصول على ذلك عبر التفاوض، سيكون ذلك جيدًا، وإلا فسنحصل عليه بوسائل أخرى، بقوة جيشنا البطل”.

المصدر: وكالات