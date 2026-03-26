قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: الحرب البرية ستكون أعظم خطراً على العدو وأعلى تكلفة

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد جهانشاهي، خلال جولته التفقدية لحدود البلاد، على العدو أن يعلم أن الحرب البرية ستكون أعظم خطراً عليه وأعلى تكلفة.

وأوضح العميد جهانشاهي، انه بفضل جهوزية واستعداد قواتنا المسلحة، فإن كل شبر من أرض إيران مصان ومحفوظ. وجنودنا على أهبة الاستعداد في كل نقطة من حدود البلاد.

وأضاف “نحن نراقب العدو عن كثب، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات في كل زمان ومكان. وعلى العدو أن يعلم أن الحرب البرية ستكون أعظم عليه خطراً، وستجر عليه خسائر غير قابلة للتعويض”.

المصدر: موقع المنار