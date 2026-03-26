ترامب يسعى لإنهاء الحرب مع إيران خلال أسابيع وسط تعقيدات ميدانية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مقرّبين منه رغبته في تجنّب حرب طويلة مع إيران، مع سعيه لإنهاء الصراع خلال أسابيع قليلة، رغم غياب خيارات سهلة لتحقيق ذلك.

وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن “الحرب دخلت مراحلها الأخيرة”، ودعا مستشاريه للالتزام بإطار زمني يتراوح بين أربعة وستة أسابيع، في وقت لا تزال فيه مفاوضات السلام في بداياتها، مع استمرار تبادل مقترحات أولية عبر وسطاء.

وفي موازاة المسار السياسي، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة للضغط على طهران، بينما يدرس ترامب خيارات متعددة تتراوح بين الدبلوماسية وتصعيد العمليات، وسط تردّد في الانخراط البري المباشر.

وتشير المعطيات إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيداً، في ظل رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة وتأثيرات الحرب مستمرة على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

المصدر: وول ستريت جورنال