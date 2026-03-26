اشتباكات من مسافة صفر واستهدافات مكثفة لدبّابات «ميركافا» في دير سريان والقنطرة والطيبة ودبل

أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية فجر الخميس، تمثّلت في اشتباكات مباشرة من مسافة صفر مع قوات جيش العدوّ الإسرائيلي في عدد من بلدات جنوب لبنان، بالتوازي مع استهدافات مكثفة لدبّابات «ميركافا» وتجمعات عسكرية بصواريخ موجّهة وصلية صاروخية، ما أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة.

واشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر يوم الخميس مع قوة من جيش العدوّ الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر في بلدة دير سريان، وذلك في محيط المسجد والمدرسة، حيث تم تحقيق إصابات مؤكدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابات «ميركافا» في بلدة دير سريان بصواريخ موجّهة، محققين إصابات مؤكدة، ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة إلى 5 دبّابات خلال اليوم. كما استهدف المجاهدون دبّابة «ميركافا» قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر، ما أدى إلى إصابة مؤكدة.

وخلال محاولة قوة من جيش العدوّ الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة دير سريان فجر الخميس، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستهدفوا دبّابة «ميركافا» قرب البركة بصاروخ مباشر، محققين إصابات مؤكدة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى صدور هذا البيان.

وفي سياق متصل، واستمرارًا للعمليات دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابة «ميركافا» على طريق الطيبة – القنطرة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابة مؤكدة.

كما اشتبك المجاهدون مع قوة من جيش العدوّ الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد، محققين إصابات مؤكدة، فيما تستمر الاشتباكات حتى صدور البيان.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابة «ميركافا» في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه، محققين إصابة مؤكدة، إضافة إلى استهداف دبّابة أخرى قرب مهنية البلدة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابة مؤكدة.

وخلال محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي، ما أجبرها على التراجع.

كما جرى استهداف دبّابة «ميركافا» قرب مهنية بلدة القنطرة بصاروخ موجّه، محققين إصابة مؤكدة، ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة في هذه النقطة إلى 8 دبّابات.

وفي بلدة الطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابات «ميركافا» في تلة المحيسبات بصواريخ موجّهة، محققين إصابة مؤكدة.

وعند الساعة 05:00، تم استهداف دبّابة «ميركافا» في بلدة دبل بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابة مؤكدة، كما تم عند الساعة 05:30 من يوم الخميس 26-03-2026 استهداف دبّابة «ميركافا» أخرى في البلدة بصاروخ موجّه، محققين إصابة مؤكدة.

وفي إطار العمليات ذاتها، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من يوم الخميس 26-03-2026 تجمعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية.

عمليات فجر الخميس تأتي امتدادًا لمواجهات عنيفة وإفشال مناورة مدرّعة لجيش العدوّ الإسرائيلي

تأتي العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلامية فجر اليوم الخميس، استكمالًا للمواجهات العنيفة التي تخوضها في بلدتي الطيبة ودير سريان منذ يوم الثلاثاء، في سياق التصدي لمحاولات تقدّم قوات جيش العدوّ الإسرائيلي في المنطقة.

وفي التفاصيل، عمدت قوات اللواء السابع التابعة للفرقة 36 في جيش العدوّ الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 24-03-2026، إلى تسيير جرّافة بالتحكّم عن بُعد بين منطقة المحيسبات في بلدة الطيبة وبلدة القنطرة، بهدف استطلاع وكشف تموضعات دفاعات المقاومة الإسلامية، حيث رصدها المجاهدون وأمهلوها بهدف استدراج القوة المعادية إلى كمين محكم.

وعند الساعة 18:50 من يوم الأربعاء، تقدّمت سرية مدرّعات بنسق طولي من جهة المحيسبات باتجاه بلدة القنطرة تمهيدًا للسيطرة عليها، حيث انتظر المجاهدون حتى أصبحت جميع الآليات ضمن حقل الرماية، وعند صدور الأمر، وبنداء «يا رسول الله»، أطلق الرماة صواريخهم الموجّهة باتجاه الفصيل الأوسط من النسق، المؤلّف من أربع دبّابات «ميركافا» وجرّافة من نوع D9، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وفي موازاة ذلك، حاول الفصيل الخلفي، المؤلّف من أربع دبّابات «ميركافا»، التمركز وإطلاق غطاء دخاني كثيف، إلا أنّ المجاهدين عاجلوه مجددًا بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى تدمير استعداده بالكامل، وسط رصد مباشر لاحتراق الدبابات.

وتزامنًا مع الاشتباك، استهدفت مجموعات الإسناد التابعة لسلاح المدفعية في المقاومة المقرّات القيادية للكتائب المعادية المتموضعة في مشروع الطيبة ورب ثلاثين والعويضة، إضافة إلى قوات التعزيز التي تم استقدامها لإخلاء الإصابات.

وفي محاولة لاستكمال التقدّم، تقدّم فصيل المقدّمة باتجاه مدخل بلدة القنطرة، إلا أنّ مجاهدي المقاومة تصدّوا له بالصواريخ المباشرة، ما أدى إلى تدمير جرّافة D9 ودبّابة «ميركافا»، إضافة إلى تدمير دبّابة ثانية قرب الخزّان، الأمر الذي دفع جنود العدوّ إلى ترك باقي الآليات ومحاولة سحب الإصابات والانسحاب سيرًا على الأقدام باتجاه منطقة المحيسبات.

وتمكّن المجاهدون من إفشال مناورة العدوّ بالكامل، مكبّدين قواته خسائر بلغت 10 دبّابات وجرّافتين من نوع D9، وذلك بعد إفشال محاولة مماثلة قبل يومين من بلدة الطيبة باتجاه بلدة دير سريان، جرى خلالها تدمير 8 دبّابات «ميركافا».

المصدر: الاعلام الحربي