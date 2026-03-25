    اقتصاد

    “فايننشال تايمز”: النفط يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوترات الإقليمية


      أنهت أسعار النفط تداولات اليوم، على ارتفاعٍ ملحوظ متجاوزةً عتبة الـ100 دولار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب موجة هجمات جديدة شنتها إيران.


      وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، فقد ارتفعت أسعار الخام مع إغلاق الأسواق، حيث صعد مزيج برنت بنسبة 4.6% ليستقر عند 104.49 دولارات للبرميل، وذلك بعد تراجعه في الجلسة السابقة دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى خلال ثماني جلسات.


      كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، المؤشر الأميركي، بنسبة 4.8% ليبلغ 92.35 دولاراً للبرميل.


      وتأتي هذه التطورات في سياق تباطؤ مسار انخفاض الأسعار الذي بدأ مطلع الأسبوع، على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن “محادثات جيدة ومثمرة للغاية” مع إيران لإنهاء الحرب، في حين نفت طهران إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدةً استمرار جهود الوساطة عبر أطراف أخرى.


      ومع نفي إيران، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بفعل المخاوف بشأن الإمدادات.


      وتشنّ الولايات المتحدة و”إسرائيل” عدواناً مشتركاً على إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

      المصدر: الميادين

