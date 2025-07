زيلينسكي يدعو إلى تسريع العقوبات على روسيا… وروبيو يلتقي لافروف

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما شنت موسكو هجوماً ليلياً استمر لساعات على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ.

وقال زيلينسكي، عبر منصة “أكس” اليوم الخميس إنه “يجب فرض عقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قوياً بما يكفي حتى تشعر بعواقب إرهابها”، مشيراً إلى أن روسيا أطلقت حوالى 18 صاروخاً و400 مسيّرة.

Last night, Russia launched a massive combined strike that lasted nearly 10 hours. 18 missiles, including ballistic ones, and around 400 attack drones were used — nearly 200 of them were "shaheds."



The main target of the attack was Kyiv and the region. Chernihiv, Sumy, Poltava,… pic.twitter.com/jtBo0YYQ8d