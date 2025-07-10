الخميس   
   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
   بيروت 16:25
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    دولي

    زيلينسكي يدعو إلى تسريع العقوبات على روسيا… وروبيو يلتقي لافروف

      دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما شنت موسكو هجوماً ليلياً استمر لساعات على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ.

      وقال زيلينسكي، عبر منصة “أكس” اليوم الخميس إنه “يجب فرض عقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قوياً بما يكفي حتى تشعر بعواقب إرهابها”، مشيراً إلى أن روسيا أطلقت حوالى 18 صاروخاً و400 مسيّرة.

      كما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أنّ هجوماً روسياً ليلياً على العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين.

      في غضون ذلك، يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف في كوالالمبور اليوم على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.

      وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أنّ الولايات المتّحدة سترسل “مزيداً من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا، في قرار قال الكرملين إنه لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الحرب.

      وكان روبيو ولافروف التقيا في منتصف شباط في المملكة العربية السعودية عقب تقارب حصل يومها بين ترامب وبوتين.

      وتتزامن زيارة روبيو، وهي الأولى له إلى آسيا منذ توليه منصبه، مع تصعيد دونالد ترامب حملته التجارية، إذ هدّد هذا الأسبوع بفرض تعرفات نسبتها 25 في المئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، وعلى حوالى عشر دول أخرى، بينها ماليزيا (25 %) ولاوس (40 %)، لحضّها على إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

      المصدر: مواقع إخبارية