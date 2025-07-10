لبنان

“مياه لبنان الجنوبي” تبدأ تأهيل محطة “صف الهوا” ببنت جبيل

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان لها الخميس أنها “ضمن خطتها للوقوف الى جانب الأهل في جنوب لبنان وتحسين بيئة الخدمات والتغذية بالمياه لضمان استقرارهم في بلداتهم، وبالرغم من الظروف والأوضاع الأمنية السائدة حالياً، بدأت بتأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل، بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الاوروبي”.

وقالت المؤسسة “يتضمن المشروع أيضاً ربط المحطة بخزان كبير سعة 2000 م2 كان قد تم بناؤه سابقاً على بعد 70 م من الخزان الرئيسي والذي تبلغ سعته 500 م، بهدف استيعاب كمية أكبر من المياه وتحسين التغذية للمناطق المستفيدة”، وتابع “بسبب تعرض الخزان الرئيسي الى اعتداء اسرائيلي دمر المحطة بشكل كبير وأثّر في عمل المضخات، ستعمل المؤسسة على تأهيل المضخات ولوحات التحكم ليتم تركيبها وربطها بخزان ال 2000 م2، كما تم إنشاء غرفة جديدة للتحكم ليتم الاستفادة من تجهيزاتها (لوحات تحكم ومضخات جديدة) وفق الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام