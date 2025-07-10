تكنولوجيا

مستشار مالي: الذكاء الاصطناعي سيدمر 500 مليون وظيفة بحلول 2035

حذر المستشار المالي الأميركي برينان شلاجباوم من خطورة الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مشيراً إلى أن التقنية الحديثة ستدمر ملايين الوظائف وستقضي على الطبقة المتوسطة في العالم بحلول عام 2035.

وقال المستشار المالي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «سيحل الذكاء الاصطناعي محل 500 مليون وظيفة بحلول عام 2035، ولأول مرة في التاريخ لن تسد الوظائف الجديدة هذه الفجوة»، محذراً «قد يُدمر هذا الاقتصاد».

وأضاف شلاجباوم «حتى الآن، لم تكن التكنولوجيا قادرة إلا على استبدال العمالة، إذ حلت الجرارات محل عمال المزارع، وحلت أجهزة الكمبيوتر محل الآلات الحاسبة، وحلت خطوط التجميع محل الحرفيين»، معقباً «لكن الذكاء الاصطناعي يحل محل العقول، وعندما يكون التفكير رخيص الثمن يصبح المفكرون بلا قيمة».

وتابع شلاجباوم «يتوقع بنك غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل أقسام بأكملها، وسيقضي على وظيفة من أصل كل وظيفتين إداريتين، كما سيؤتمت 80 في المئة من مهام العمل الحالية»، مضيفاً «جمدت شركة آي بي إم بالفعل 7800 وظيفة، وهذا ولم يمض على ظهور شات جي بي تي سوى عامين ونصف».

ويرى مؤلف كتاب (خريطة طريق نحو الحرية المالية) أن «هذه ليست مجرد مشكلة إدارية، فأميركا تعتمد على الوظائف، وغياب الوظائف يعني توقف الإنفاق، وإذا توقف الإنفاق لن يحدث نمو اقتصادي، وإذا توقف النمو الاقتصادي انهار الاقتصاد ما لم تتدخل الحكومة».

وأوضح المستشار المالي «هنا تظهر استراتيجية (الدخل الأساسي الشامل) وهي استراتيجية ستفرض ضرائب على الشركات وفقاً لمقدار ما تُنجزه من عمليات الأتمتة وستُعيد الأموال للأميركيين كمنحة، نحو 1200 دولار شهرياً».

وقال شلاجباوم «ولكن إذا كان هذا دخلك الوحيد فأنت تحصل على 14 ألف دولار سنوياً للعيش، وفي لوس أنجلوس هذا يُعادل متوسط إنفاق الشخص على المشروبات، وفي دالاس هذا يُعادل إيجار شقة، وفي المناطق الريفية الأميركية المعزولة هذا يُعادل بالكاد ما يكفي لبقائك على قيد الحياة».

وأضاف شلاجباوم «بالتأكيد هي شبكة أمان، لكنها لن تكفي أحداً»، معقباً «إذا تحقق هذا السيناريو ستتشكل مجموعتان رئيسيتان: الأولى مالكو ومستثمرو الذكاء الاصطناعي الذين يستفيدون من الابتكار، والثانية كل من يعتمد على الرعاية الاجتماعية».

وتابع المستشار المالي «بعبارة أخرى هذه نهاية الطبقة المتوسطة، وللإنصاف لا أحد يعلم بالضبط كيف ستسير الأمور، ربما يكون الخبراء مُخطئين، وربما يكون الدخل الأساسي الشامل أكثر سخاءً، وربما يُوفر الذكاء الاصطناعي وظائف أكثر مما نتوقع، ولكن إليكم ما أعرفه يقيناً، العائلات التي تُحسّن أوضاعها المالية الآن هي الرابح في كلتا الحالتين».

ودعا المستشار المالي إلى اتخاذ الخطوات المقبلة «أولاً إنشاء صندوق طوارئ يغطي مصروفاتك لمدة 3 إلى 6 أشهر لمنحك حرية تغيير مسارك المهني، وثانياً الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ليصبح ربحك يحدث بشكل تلقائي».

الخطوة الثالثة التي يدعو لها شلاجباوم هي «ضبط ميزانيتك حتى تستغل ما لديك بأفضل ما يمكن، ورابعاً ركز على التعليم الذاتي كي تصبح شخص لا يمكن الاستغناء عنه في مجال عملك».

وشدد شلاجباوم «مهما كانت اختيارك، فحياتك في عام 2035 ستكون نتيجة قراراتك اليوم، إذا كنت لا تعتقد أن هذا سيُشكّل مشكلة أتمنى بصدق أن تكون مُحقاً، ولكن إذا كنت ترغب في التقدم الآن قد نكون بصدد أكبر نقل للثروة في التاريخ».

المصدر: CNN