    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الحرس الثوري يعلن استهداف مقاتلة F-35 أمريكية في أجواء وسط إيران

      أعلنت إدارة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية استهداف مقاتلة من طراز F-35 تابعة للجيش الأمريكي، في أجواء وسط إيران، عند الساعة 2:50 فجر اليوم، مشيرة إلى أنّها تعرضت لإصابة خطيرة بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة لسلاح الجو – الفضاء في الحرس الثوري.

      وأوضح البيان أنّ مصير هذه المقاتلة لا يزال غير محدد ويخضع للتحقيق، مع ترجيح كبير لسقوطها.

      وأضاف أنّ المنظومات الدفاعية الإيرانية نجحت في التصدي لأكثر من 125 طائرة مسيّرة معادية أمريكية – صهيونية، معتبرًا أنّ هذا الاعتراض يعكس تحولات فعالة وهادفة في أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد.

      المصدر: موقع المنار

      بالفيديو | إصابة مصافي النفط في حيفا بصاروخ إيراني وأنباء عن حريق

      الحرس الثوري يعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع في حيفا بصواريخ متعددة الرؤوس

      مقر “خاتم الانبياء”يحذر الاعداء من تكرار العدوان على البنى التحتية للطاقة

