المفتي قبلان: تل ابيب تنتهك الميثاق الانساني.. وجنون صارخ ولعبة إبادة طالت الإعلامي محمد شري وزوجته

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أنه بمنطق الحروب هناك شرف أخلاقي وميثاق إنساني يمنع استهداف المدني والإعلامي والبنية الخدمية والمجتمعية والصحية والدينية.

واشار الى ان هذا ما تنتهكه تل أبيب بشدة، بحيث تخوض حرب إبادة للبنية المدنية والإنشائية والإجتماعية وتغتال الإعلام وتنتهك أدنى مواثيق قيم الحرب ووجوه مؤسسات نقل الحقيقة وسط جنون صارخ ولعبة إبادة طالت الإعلامي الحاج محمد شري وزوجته الكريمة.

اضاف انها تنتهك بنية المواثيق الدولية التي ترعى الضمانات المرجعية للأمم والشعوب والأنظمة وما يلزم لصوت الحقيقة وشبكة الصوت الفاضح لمشاريع الإرهاب الأميركي والصهيوني.