العدوان الاسرائيلي متواصل على لبنان بمزيد من الغارات والجرائم بحق المدنيين

يتواصل العدوان الاسرائيلي على لبنان، على وقع مزيد من الجرائم المتنقلة، التي يركتبها العدو بحق المدنيين اللبنانيين فضلاً عن الدمار الكبير في الضاحية الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية جنوباً وبقاعاً .

وافاد مراسل المنار في البقاع عن تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء البقاع الغربي على علو متوسط واستهداف خراج بلدة مشغرة بغارة معادية دون الابلاغ عن وقوع اصابات.



هذا وافاد مراسلنا في الجنوب عن تحليق الطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة الزهراني بكثافة مغيراً على منطقة دير تقلا في خراج بلدة انصارية، كما وافاد مراسلنا ايضاً عن قيام مدفعية العدو باستهداف بلدة ارنون والاحياء الغربي والشرقية في مدينة الخيام بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي المعادي على مستويات منخفضة جدا منفذاً سلسلة غارات على بلدات جنوبية شملت البرج الشمالي في قضاء صور وحي المساكن في صور و البازورية والغندورية ومدينة بنت جبيل ومفيدون ومدينة الخيام.





