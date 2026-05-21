الصحة “الإسرائيلية”: ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجيش إلى 8797 منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” عن تسجيل دخول 14 إصابة إلى المستشفيات خلال يوم الأربعاء، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الحرب الأميركية “الإسرائيلية” على إيران إلى نحو 8800 إصابة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات “الإسرائيليّة”، منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الفائت وحتى منتصف ليل الأربعاء – الخميس في 20 أيار/مايو الجاري، بلغت 8797 إصابة.

وبخصوص الإصابات التي نجمت عن الحرب على لبنان فقط، أي بعد وقف إطلاق النار مع إيران في 8 نيسان/أبريل الماضي، فقد بلغت 896 إصابة.

ومنذ إعلان الهدنة المؤقتة مع لبنان في 16 نيسان/أبريل، بلغ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات “الإسرائيلية” الـ 478.

وتستمر المقاومة الإسلامية في لبنان في شن عمليات ضد قوات العدو الصهيوني في جنوب لبنان، وذلك رداً على الاعتداءات التي تستمر رغم إعلان الهدنة منذ نحو 35 يوماً، وهو ما يتسبب بوقوع إصابات وقتلى في صفوف جيش الإحتلال بشكل شبه يومي.

