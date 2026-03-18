بالفيديو | إطلاق صواريخ من إيران وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وتقارير عن رؤوس متفجرة

أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، في إطار الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط رأس متفجر في منطقة الشارون شمال تل أبيب.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ شظايا ورؤوسًا متفجرة سقطت في عدة مواقع بمنطقة الشارون، ما أدى إلى حالة من الاستنفار في المنطقة.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة خمسة أشخاص جراء سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية وسط الكيان، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.

من جهته، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي أن فرقه بدأت الانتشار في عدة مناطق وسط الكيان، عقب تلقي بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة وشظايا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل سقوط رؤوس متفجرة وشظايا صاروخية في عدد من مناطق تل أبيب الكبرى، نتيجة الهجوم الإيراني.

وفي السياق، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب ووسط البلاد، جراء إطلاق الصواريخ من إيران، بحسب ما أفادت به المصادر ذاتها.

المصدر: موقع المنار