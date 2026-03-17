    دولي

    رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في امريكا يستقيل من منصبه على خلفية العدوان على ايران

      أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية جو كينت استقالته من منصبه، مؤكداً رفضه تأييد الحرب الدائرة مع إيران.

      وتابع: “لا يمكنني، بضمير مرتاح، دعم الحرب الجارية في إيران. لم تشكل إيران تهديداً وشيكاً لبلدنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب نتيجة ضغوط من إسرائيل ولوبيها القوي في الولايات المتحدة”.

      وأضاف أن قرار الدخول في الحرب جاء “تحت ضغط من إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | تصريحات متناقضة لدونالد ترامب حول إيران تثير انتقادات

      تقرير مصور | تصريحات متناقضة لدونالد ترامب حول إيران تثير انتقادات

      من الصحافة الأمريكية.. ضعف الإدارة الأمريكية وارتدادات حرب ترامب ضد إيران

      من الصحافة الأمريكية.. ضعف الإدارة الأمريكية وارتدادات حرب ترامب ضد إيران

      لاريجاني يوجّه رسالة إلى المسلمين في العالم وإلى حكومات الدول الإسلامية

      لاريجاني يوجّه رسالة إلى المسلمين في العالم وإلى حكومات الدول الإسلامية