الجيش اللبناني: اجتماع “استثنائي” بين هيكل ورئيس “الميكانيزم”

عقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية(الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد السبت اجتماعًا استثنائيًّا في قاعدة بيروت الجوية، بحسب ما اعلن الجيش اللبناني.

وقال الجيش في بيان له إن “الاجتماع الاستثنائي، جاء نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها”، وتابع “قد تم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية”.

ولفت البيان الى ان ” كليرفيلد غادر الأراضي اللبنانية بعد الاجتماع”.

