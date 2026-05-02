السبت   
   02 05 2026   
   14 ذو القعدة 1447   
   بيروت 19:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: اجتماع “استثنائي” بين هيكل ورئيس “الميكانيزم”

      عقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية(الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد السبت اجتماعًا استثنائيًّا في قاعدة بيروت الجوية، بحسب ما اعلن الجيش اللبناني.

      وقال الجيش في بيان له إن “الاجتماع الاستثنائي، جاء نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها”، وتابع “قد تم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية”.

      ولفت البيان الى ان ” كليرفيلد غادر الأراضي اللبنانية بعد الاجتماع”.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

      مراسل المنار: فوج الهندسة في الجيش اللبناني عمل على تفجير لغم قديم العهد في منطقة الهرماس عند طريق عام مفرق سوق الخان – ابل السقي

      الجيش اللبناني: عمليات دهم في عكار وصيدا وتوقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة ومخدرات

      الجيش اللبناني: استشهاد عسكري مع عدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية في كفررمان

