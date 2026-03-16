العصف المأكول… عمليات المقاومة تتواصل واستهداف تجمعات جنود العدو ومواقعه العسكرية

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتدي على لبنان، وأعلنت عن سلسلة من العمليات التي أصابت أهدافًا استراتيجية وعسكرية داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن عملياتها في سلسلة من البيانات اليوم الاثنين 16 آذار 2026، حيث استهدفت قواعد عسكرية للاحتلال وتجمعات لجنوده عند الحدود مع لبنان وفي المستوطنات القريبة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الاثنين 16/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 16-03-2026‏

26 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:30 مساء الأحد 15/03/2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 16-03-2026‏

26 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 الاثنين 16/03/2026 الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 16-03-2026‏

26 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35 الاثنين 16/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 16-03-2026‏

26 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35 الاثنين 16/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 16-03-2026‏

26 رمضان 1447 هـ

المصدر: الاعلام الحربي