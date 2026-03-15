    حرس الثورة الإسلامية: كثير من الصواريخ التي أُنتجت بعد “حرب الـ12 يوماً” لم تُستخدم بعد

      أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي محمد نائيني، أن كثيرًا من الصواريخ التي جرى إنتاجها بعد “حرب الـ12 يوماً” لم تُستخدم بعد.

      وقال العميد نائيني: «ألا يدّعي ترامب أنه دمّر القوة البحرية الإيرانية؟ إذن فليُدخل سفنه الحربية إلى منطقة الخليج إن كان يمتلك الجرأة».

      وأضاف أن تقديرات الاستخبارات الأميركية كانت تتوقع حربًا محدودة وقصيرة الأمد، ولم تتوقع أبداً الانخراط في جغرافيا واسعة.

      كما أشار العميد نائيني إلى أن القائد الثالث للثورة نزل إلى الميدان بروح مقارعة الاستكبار ذاتها وخطاب المقاومة.

      وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه تم حتى الآن تدمير أربع منظومات دفاع جوي أميركية من نوع “ثاد”، بالإضافة إلى استهداف 18 سفينة وناقلة نفط و200 موقع استراتيجي تابعين للعدو.

      كما أكدت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أنها استهدفت قواعد الظفرة والعديري وعلي السالم والشيخ عيسى الأميركية.

      وأضافت أن عمليات الاستهداف جرت باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية النقطوية وصواريخ كروز ذات الرؤوس الحربية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.

      المصدر: موقع المنار

      تقييمات لسياسيين وخبراء أمريكيين تشكك في أهداف الحرب على إيران وتحذر من صراع بلا نهاية واضحة

      الصاروخ الباليستي سجيل والذي استخدمته ايران للمرة الاولى، في حربها ضد الكيان الصهيوني نتابع بعض المعلومات عنه في العرض التالي

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية 15|3|202

