    عربي وإقليمي

    الجيش الايراني يعلن استهداف المراكز الأمنية ومقرات الشرطة التابعة لكيان العدو بهجمات قوية بالطائرات المسيّرة

      أعلن الجيش الإيراني اليوم الأحد في بيانه رقم 29 أنه ” في إطار الدفاع المشروع عن الشعب الإيراني وردًا على الجرائم العلنية التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف أبناء الشعب في قيادة قوى الأمن ونقاط التفتيش الشعبية، استهدفت القوات الإيرانية منذ فجر اليوم المراكز الأمنية ومقرات الشرطة التابعة للنظام الصهيوني بهجمات قوية بالطائرات المسيّرة”.

       وأوضح الجيش الايراني أن “من بين الأهداف الوحدة الخاصة للشرطة المعروفة باسم لاهاف 433، وكذلك مركز الاتصالات الفضائية Gilat Defense”.

       وأكد البيان أن “أي اعتداء على إيران سيُقابل بردّ قوي”.

       وتُعد وحدة لاهاف 433 وحدة خاصة في شرطة الكيان الصهيوني تعادل الشرطة الفدرالية في دول أخرى، ويُشار إليها أحيانًا باسم FBI الكيان الصهيوني”.

       أما Gilat Defense فهي أحد مراكز الاتصالات والتقنيات الفضائية التي تتعاون في التطبيقات العسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

      المصدر: موقع المنار

