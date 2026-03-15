    عراقجي: لا مبادرة مطروحة لوقف الحرب حالياً ونرحب بأي مبادرة إقليمية

      أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه لا توجد حالياً أي مبادرة مطروحة لإنهاء الحرب، مؤكداً ترحيب بلاده بأي مبادرة إقليمية يمكن أن تؤدي إلى حل عادل يضع حداً لها.

      وحذّر عراقجي من أنّ احتلال جزيرة خرج سيكون «خطأً أكبر من الهجوم عليها»، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الجزيرة.

      وأشار إلى استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت لهجمات، لافتاً إلى أنّ بلاده ستردّ في حال استهداف منشآتها للطاقة، وقد تستهدف منشآت تابعة لشركات أميركية في المنطقة.

      وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، أكد عراقجي أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بصحة جيدة ويدير الأوضاع بشكل كامل.

      كما أوضح أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة مع قطر والسعودية وعُمان إلى جانب دول الجوار.

      المصدر: وكالة تسنيم

