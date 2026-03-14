    دولي

    مظاهرة حاشدة في برلين تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولبنان

      شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين، تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولبنان، بمشاركة حركات تضامن عربية وأوروبية ومجموعات ألمانية مناهضة للإمبريالية والصهيونية.

      وانطلقت المسيرة من ساحة بلدية نويكولن، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب وتطالب بوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال، مؤكدين تضامن الشعوب الحرة مع الشعب الفلسطيني.

      وأكد المتحدثون أن ما يجري في قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية والقدس من انتهاكات، إلى جانب الاعتداءات على إيران ولبنان، يندرج ضمن سياسة عدوانية واحدة تهدد استقرار المنطقة.

      واختتمت الفعالية بالدعوة إلى استمرار الحراك الشعبي في أوروبا ووقف تصدير السلاح، والتأكيد أن القضية الفلسطينية ستبقى محور نضال الشعوب من أجل الحرية والعدالة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      ميرتس: وقف إطلاق النار في أوكرانيا شرط مسبق لأي مفاوضات مع روسيا

      ألمانيا تأمر بسحب سيارات “بي إم دبليو” من طرازات مختلفة المصنّعة بين حزيران 2022 وكانون الأول 2025 من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها

      زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”: لا يمكن تحقيق السلام في أوروبا بدون روسيا

