العصف المأكول.. اسقاط محلقة وقصف لقواعد الاحتلال في حيفا ونهاريا والخضيرة ومواجهات ميدانية بطولية

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتدي على لبنان، وأعلنت عن سلسلة من العمليات التي أصابت أهدافًا استراتيجية وعسكرية داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن عملياتها في سلسلة من البيانات اليوم السبت، حيث استهدفت قواعد عسكرية للاحتلال وتجمعات لجنوده عند الحدود مع لبنان وفي المستوطنات القريبة، كما استهدفت قواعد في حيفا المحتلة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، وأيضًا قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية شرق الخضيرة، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة فجر السبت قاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلة بصلية صاروخية، ومركز التأهيل والصيانة (7200) جنوب مدينة حيفا المحتلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، ومقرّ الفرقة 146 في جعتون شرق مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

كما قصفت المقاومة بالصواريخ منظومة الدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا، ومربض مدفعية العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة المطلة مرتين بصليات صاروخية، وأيضًا مستوطنات كريات شمونة، وغورنوت هجليل، وغورن، وأدميت، وحانيتا، وشلومي (مرتين)، وليمـان.

كما أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية محلّقة مسلّحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي فوق بلدة الشرقية جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

وفي إطار المواجهات البرية عند الحدود، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات للعدو في بلدات مارون الراس، وفي موقع بلاط المُستحدث، وفي بلدة الهمّوسية غرب بلدة بليدا الحدودية بقذائف المدفعية، وعند تلة الخزّان في بلدة العديسة (أكثر من مرة) بصلية صاروخية، كما استهدف المجاهدون بالصواريخ الموقع الإسرائيلي المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية بصلية صاروخية.

وبعد رصد قوة لجيش العدو الإسرائيلي تقدمت إلى تلة العويضة في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وحققوا إصابات مؤكدة.

وفي بلدة الخيام، يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات مباشرة مع قوات جيش العدو الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية.

وفي السياق نفسه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية آلية مدرعة لجيش العدو الإسرائيلي في المعتقل بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصفوا تجمعًا عسكريًا في محيطه بصلية صاروخية.

وبالصواريخ أيضًا استهدف المجاهدون تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الموقع المستحدث في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام مرتين، وتجمعًا آخر في محيط المعتقل بصلية صاروخية، وفي محيط بلدية مدينة الخيام.

وقرب موقع جل العلام، استهدف مجاهدو المقاومة دبابتَي ميركافا وحققوا إصابات مباشرة.

وبعد رصد دبابة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها وتحقيق إصابات مؤكدة.

وبعد محاولة قوة تعزيز إسرائيلية إخلاء الدبابة المدمرة قرب المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة.

ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مشروع الطيبة في جنوب لبنان بقذائف المدفعية، وتجمعًا آخر شمال عقبة رب ثلاثين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية مرتين، وفي موقع المطلة بصلية صاروخية وعند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقصفت المقاومة الاسلامية تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلة المحافر في بلدة العديسة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخية.

وفي سياق التصدي الميداني، استهدف المجاهدون بالصواريخ تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة العقبة في بلدة مارون الراس الحدودية، كما استهدفوا موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصاروخ نوعي.

المصدر: الاعلام الحربي