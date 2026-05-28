وزارة الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي بصاروخين على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية هي 3شهداء (سيدة وطفلان) بالاضافة الى إصابة 15شخصا بجروح(بينهم 3 أطفال و 5 سيدات)