لبنان | 12 يومًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان غارات مستمرة تطال المدنيين ومجزرة إثر غارة استهدفت الفوار بمدينة صيدا

استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منطقة مشاريع الهبة في مدينة صيدا جنوب لبنان ما أدى إلى ارتقاء كحصيلة اولية وغير نهائية 12 شهيداً واصابة 12 شخص بجروح بحسب ما افاد مراسل المنار.

وعاود الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غاراته على مدينة صيدا، صباح اليوم، بعدما هدّد في الأيام الماضية بإخلاء مبنى سكني من دون استهدافه.

وفي التصعيد الإسرائيلي، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيًا من دون إنذار مسبق، في منطقة “مشاريع الهبة”- الفور، بمحيط مدينة صيدا، حيث المنطقة مكتظة بالسكان والنازحين.

وخلّفت الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في مبنى مؤلف من 4 طبقات دمارًا هائلًا، إضافة إلى تضرّر عدد من الأبنية المجاورة ووقوع إصابات بين السكان.

كما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإنقاذ المصابين ورفع الأنقاض.

هذا وافاد مراسلنا ايضا عن ان العدو استهدف فجر اليوم الجسر الواصل بين ضفتي نهر الليطاني في بلدة الزرارية ما ادى الى تدميره بالكامل.

وفي سياق الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان دون تمييز بين منطقة واخرى اشار مراسلنا في الجنوب الى استشهاد المواطنين هادي كنعان ومحمود عكرمة ناصيف جراء استهدافهما بصاروخ اطلقته مسيرة إسرائيلية في بلدة شبعا اثناء رعيهما الماشية، وفي البقاع افاد مراسلنا ايضاً ان العدو الاسرائيلي شن غارتين متتاليتين على مدينة الهرمل.

هذا وافاد مراسلنا ايضاً عن ان غارة من الطيران المسير المعادي استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ وتبنين.

المصدر: موقع المنار