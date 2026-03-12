الخميس   
    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتي “بالماخيم” و”عوبدا” ومقر “الشاباك” في الأراضي المحتلة

      أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الخميس، البيان رقم 24، معلناً عن هجمات دقيقة استهدفت منشآت حيوية واستراتيجية تابعة للكيان الصهيوني خلال الساعات الماضية.

      وتقع قاعدة “بالماخيم” الجوية قرب تل أبيب، وتُعد مركزًا لإطلاق الأقمار الصناعية وإجراء التجارب الصاروخية، كما تضم أنظمة دفاع صاروخي مثل “مقلاع داوود” وطائرات مسيّرة من طراز “هيرمز 900”.

      وأوضح البيان أنه من نتائج الهجوم، تم استهداف برج المراقبة، مدرج المطار، وحظائر الطائرات باستخدام مسيّرات انتحارية.

      أما قاعدة عوفدا الجوية، فهي إحدى المنشآت الاستراتيجية وقاعدة تدريب لسلاح الجو الإسرائيلي، وقد استُخدمت لاستضافة مقاتلات F-22 الأمريكية.

      فيما يعد مقر “شين بيت” (الشاباك)، القلب العملياتي لجهاز الأمن الداخلي الصهيوني، وهو مسؤول عن قيادة العمليات الأمنية، تنسيق حماية الشخصيات المهمة، وتأمين المنشآت الحيوية للكيان.

      المصدر: وكالة يونيوز

