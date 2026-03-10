المقاومة الإسلامية تنفذ 153 عملية خلال أسبوع

أعلنت المقاومة الإسلامية حصاد عملياتها العسكرية للأسبوع الممتد بين 2 و9 آذار/مارس 2026، حيث سجلت تنفيذ 153 عملية بمعدل يومي بلغ 22 عملية، ووصل أقصى عمق للاستهداف إلى 160 كيلومتراً.

وتركزت العمليات بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية، حيث نفذت 57 عملية داخل لبنان و96 عملية داخل فلسطين، مستهدفة قواعد وثكنات عسكرية، مدن ومستوطنات، مواقع حدودية ومستحدثة، بالإضافة إلى صد محاولات إنزال وتقدم للعدو وبنى تحتية عسكرية.

واستخدمت المقاومة في عملياتها مجموعة متنوعة من الأسلحة شملت الصواريخ، المدفعية، الطائرات المسيّرة، الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، الصواريخ الموجهة والمباشرة، الهندسة والدفاع الجوي.

وأسفرت هذه العمليات عن خسائر كبيرة في صفوف العدو تضمنت آليات عسكرية ودشم وتحصينات ووحدات استيطانية وتجهيزات فنية، إضافة إلى تدمير مصانع وشركات عسكرية وطائرتين مسيّرتين ومركزين قياديين، ما يعكس استمرارية وفعالية العمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية في مواجهة قوات الاحتلال.

المصدر: الاعلام الحربي