اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية دعا المغتربين وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم احتياجات النازحين

اشارت وحدة إدارة الكوارث والأزمات (اللجنة الاجتماعية) في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في بيان، الى انها “تواصل بالتعاون والتنسيق مع لجان العمل الاجتماعي والجهات المعنية ضمن نطاق الضاحية الجنوبية وبيروت وجبل لبنان، مهامها في رصد احتياجات العائلات النازحة المقيمة في مراكز الإيواء والمراكز المعتمدة، والعمل على تنظيم توزيع المساعدات والهبات وفق آليات واضحة ولوائح تفصيلية بأسماء المستفيدين، بما يضمن حسن التنظيم، وعدالة التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المراكز، في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن النزوح القسري للأسر من قراها وبلداتها.

وفي ضوء تزايد الأعباء المعيشية والاحتياجات اليومية، تبرز بصورة ملحّة الحاجة إلى:

● تأمين وجبات الطعام للنازحين، بكلفة تقديرية للوجبة الواحدة تبلغ حوالي 3 دولارات.

● شراء الدفايات وقوارير الغاز وتوزيعها، ولا سيما في المناطق الجبلية.

● تأمين الغاز الصغير المخصص للطهي. للعائلات النازحة في مراكز الإيواء.

● توزيع غسالات على المراكز.

● تأمين حفاضات الأطفال.

● حصص النظافة الشخصية”.

واوضحت انه “لهذه المستلزمات أثر مباشر في تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، والحفاظ على الصحة العامة والكرامة الإنسانية. وانطلاقًا من الواجب الإنساني نتوجه إلى أهلنا الكرام، ولا سيما المغتربين وأصحاب الأيادي البيضاء، للمساهمة في دعم هذه الحاجات الأساسية، سواء من خلال المساعدات المالية أو العينية، بما يسهم في التخفيف من معاناة أهلنا النازحين، وتعزيز قدرتهم على الصمود في هذه الظروف الاستثنائية.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل والإحسان، تكتسب هذه المبادرة بعدًا إيمانيًا وأخلاقيًا مضاعفًا، لما فيها من تفريج للكرب، وإغاثة للمحتاج، وصونٍ لكرامة العائلات المتعففة، وابتغاءٍ للأجر والثواب عند الله تعالى، الذي جعل في قضاء حوائج الناس بابًا عظيمًا من أبواب الخير والبركة.

يمكن إرسال المساعدات المالية عبر Wish أو OMT على الأسماء والأرقام الآتية:

حسين خليل:

+9613036709

لؤي علاء الدين:

96170643405

كما يمكن لمن يرغب، ووفق ما يراه مناسبًا، التواصل مباشرة مع الوحدة ( اللجنة الاجتماعية ) لتسليم الهبات والمساعدات لقاء إيصال رسمي وفق الأصول المعتمدة”.