لاريجاني رداً على تهديد ترامب: احذر أن تُزال!

علّق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً “شعب إيران العاشورائي لا يخاف من تهديداتك الوهمية. من هم أكبر منك لم يستطيعوا إزالة الشعب الإيراني. احذر أن تُزال أنت!”.

وكان ترامب قد كتب في رسالة تهديدية ضد إيران “إذا قامت إيران بأي إجراء يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تتلقى ضربة أقسى بعشرين مرة. إذا أوقفت إيران تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسندمر أهدافاً يسهل تدميرها، وسنجعل إعادة بنائها مستحيلة. إذا قامت إيران بأي إجراء لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسينزل عليها الموت والنار والغضب”، حسب زعمه.

المصدر: موقع المنار