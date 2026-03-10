حركة أمل تبارك اختيار السيد مجتبى الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية

أصدرت حركة امل بيانا توجهت فيه باسم قيادتها ومجاهديها بالتهنئة من القيادة والشعب الإيراني بإختيار مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية سماحة أية الله السيد مجتبى علي الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية المباركة، متمنية للسيد خامنئي التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة سماحة الامام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي واخوانه الشهداء رضوان الله تعالى عليهم في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المنعة والإقتدار لما فيه مصلحة الشعب الإيراني وشعوب ودولة المنطقة في أمنهما وإستقرارهما وإزدهارهما والله ولي التوفيق انه نعم المولى ونعم النصير .

المصدر: حركة أمل