مجاهدو المقاومة الإسلامية يواصلون الرد على العدوان ويستهدفون حيفا ومستوطنات الشمال

في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة هجمات دقيقة على مواقع العدو داخل الأراضي المحتلة وعلى امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

وأوضح بيان صادر عن المقاومة أن العمليات بدأت عند الساعة 01:30 فجر الأحد 08/03/2026، باستهداف مدينة نهاريا بصواريخ، تلاها عند الساعة 01:45 استهداف ثكنة برانيت، مقر قيادة الفرقة 91، بصلية صاروخية.

كما شملت العمليات استهداف مدينة كريات شمونة عند الساعة 06:30 صباحًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، ونهاريا مرة ثانية عند الساعة 08:40 صباحًا، ثم مرة ثالثة عند الساعة 12:10 ظهرًا بنفس الطريقة.

كما تم استهداف قاعدة حيفا البحرية عند الساعة 12:00 ظهرًا بصلية صاروخية نوعية، وقاعدة مسغاف اللوجستية عند الساعة 13:35 بعد الظهر. وفي وقت لاحق، استهدفت مدينة كريات شمونة للمرة الثانية عند الساعة 17:55 مساءً بصواريخ دقيقة.

على الصعيد الميداني الحدودي، تصدى مجاهدو المقاومة لمحاولات تقدم لقوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة عيترون. ففي مساء السبت 07/03/2026 عند الساعة 22:30، اندلعت اشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وأسفرت عن إصابات مؤكدة. واستمر الاشتباك فجر الأحد 08/03/2026 منذ الساعة 03:00 مع محاولة تقدم جديدة للعدو، حيث تم استهداف تجمّعات جنود وآليات العدو في مواقع المالكية ومرتفعات القبع مقابل بلدة مركبا بصواريخ موجّهة وصليات صاروخية دقيقة، محققة إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 13:00 ظهر الأحد تجمّعًا لجنود وآليات العدو في موقع المرج مقابل بلدة مركبا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وأسقطوا في الساعة 17:00 مسيّرة إسرائيلية من نوع “هيرمز 450” في أجواء وادي السلوقي جنوبي لبنان باستخدام الأسلحة المناسبة.

المصدر: الاعلام الحربي