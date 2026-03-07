المقاومة الاسلامية تقصف حيفا وقاعدة عسكرية شرق تل أبيب

شنّت المقاومة الإسلامية سلسلة هجمات دقيقة على مواقع العدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، رداً على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، مستهدفة قواعد عسكرية وأهداف استراتيجية وصناعية بصواريخ نوعية ومسيّرات إنقضاضية، في خطوة تؤكد قدرة المقاومة على الرد الفوري والدقيق على الاعتداءات الإسرائيلية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي، كما نفّذوا هجومًا على مصفاة حيفا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية، واستهدفوا شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بنفس النوع من المسيّرات.

وفي إطار العمليات نفسها، شمل الاستهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال شرق صفد المحتلة بصلية صاروخية، وقاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصليّة صاروخية، وقاعدة تيفن شرق مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة اليوم السبت موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية، وتجمع آليات عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في بلدة كفركلا بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضية، وتجمعًا آخر في الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بنفس النوع من المسيّرات.

وتؤكد هذه العمليات قدرة المقاومة على توجيه ضربات دقيقة وفاعلة ضد مواقع العدو داخل الأراضي المحتلة، في سياق الردّ المشروع والمباشر على العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدن والبلدات اللبنانية.

المصدر: موقع المنار