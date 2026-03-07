السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 12:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الايراني: إسقاط 13 طائرة مسيّرة هجومية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

      أعلن البيان رقم 16 لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه “تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إسقاط 13 طائرة مسيّرة من الأنواع المتقدمة MQ-9 وهيرمس وأوربيتر، وذلك بواسطة الشبكة الموحّدة لمقرّ الدفاع الجوي المشترك”.

      ووفقًا للبيان فقد “استهدفت أنظمة الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات البرية ومنظومات الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري، العاملة تحت قيادة مقرّ الدفاع الجوي المشترك للبلاد، هذه الطائرات المسيّرة وأسقطتها في مناطق الشمال الغربي والغرب والجنوب، وكذلك في أصفهان وكرمان وطهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

      كما أشار البيان إلى أنه “منذ بداية العدوان الأمريكي-الصهيوني وحتى الآن بلغ عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطتها منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري 82 طائرة مسيّرة”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      القائد العام للجيش الايراني: القدرة الدفاعية ذاتية ولا يمكن القضاء عليها وأصابعنا على الزناد

      القائد العام للجيش الايراني: القدرة الدفاعية ذاتية ولا يمكن القضاء عليها وأصابعنا على الزناد

      الجيش الإيراني: الإجراء الأوروبي ضد الحرس وصمة عار تُضاف إلى سجلهم الأسود

      الجيش الإيراني: الإجراء الأوروبي ضد الحرس وصمة عار تُضاف إلى سجلهم الأسود

      الجيش الايراني يدمج الف طائرة مسيرة في اربعة وحدات قتالية

      الجيش الايراني يدمج الف طائرة مسيرة في اربعة وحدات قتالية