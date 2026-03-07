العدو يرتكب مجزرة في جبشيت

ارتكب العدو الاسرائيلي فجر اليوم السبت مجزرة في بلدة جبشيت الجنوبية، ارتقى خلالها 6 مواطنين شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية غارة جوية على أحد المنازل، ودمرته.

وأغار الطيران الحربي المعادي مع ساعات الصباح مجدداً على بلدة جبشيت مستهدفا ساحتها بغارة عنيفة جدا تسببت بدمار هائل.

كما دمرت الغارة مركز الهيئة الاسلامية بالكامل، إضافة الى عدد من سيارات الاسعاف. كما تعرضت بلدة كوثرية الرز لغارة جوية، وغارة جوية مماثلة على بلدة انصار دمرت منزلاً.

وبحسب مراسل قناة المنار، فقد شنّ العدو غارات فجر اليوم على منطقة النبطية، تحديداً: كفرصير، جبشيت، كفرتبنيت

النبطية الفوقا زوطر الشرقية، إلى جانب القصف المدفعي الذي طالع بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.

المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية