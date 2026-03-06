الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: الاعتداءات الصهيونية انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية

أعربت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان عن إدانتها “بأشدّ العبارات الاعتداءات الصهيونية الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتي تستهدف الإنسان والبنى التحتية والمؤسسات المدنية، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.

وإذ استنكرت الهيئة هذه الاعتداءات التي طالت الأبرياء والعاملين في القطاع الصحي، تقدمت بأحرّ التعازي والمواساة من الزملاء في مستشفى النبطية الحكومي باستشهاد الممرض محمود أحمد ناصر، نتيجة الاعتداءات التي تطال المدنيين.

وفي السياق، لفتت إلى أن “استهداف المدنيين في أماكن سكنهم يُعدّ جريمةً مرفوضةً ومدانةً بكل المقاييس الإنسانية والقانونية”، كما أكدت تضامنها الكامل مع جميع الزملاء العاملين في المستشفيات الحكومية، ولا سيما في مناطق الجنوب، الذين يواصلون أداء واجبهم الإنساني والمهني رغم المخاطر والظروف الصعبة.

المصدر: موقع المنار