    عربي وإقليمي

    لاريجاني ينشر فيديو لإسقاط مقاتلة أميركية: «من يزرع الرياح يحصد العاصفة»

      نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني منشوراً مرفقاً بفيديو أكد أنه يظهر إسقاط طائرة مقاتلة أميركية في جنوب غرب إيران.

      وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن لاريجاني نشر الفيديو عبر حسابه، معلقاً بالقول: «هم يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة».

      وذكرت الوكالة أن طائرة هجومية متعددة المهام من طراز «F-15E Strike Eagle» تابعة للقوات الأميركية استُهدفت فجر الأربعاء بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

      وأضافت أن الطائرة أُسقطت في أجواء مدينة البصرة العراقية قرب الحدود الجنوبية الغربية لإيران.

      المصدر: تسنيم

