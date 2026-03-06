العدو الصهيوني يواصل عدوانه على الضاحية الجنوبية

تواصل طائرات العدو الصهيوني منذ أكثر من 12 ساعة تنفيذ الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

واستهدفت الغارات مبانٍ سكنية ومحال تجارية في عدد من أحياء الضاحية بينها الجاموس، وشارع الميكانيك وحارة حريك والبرج ومحيط مجمع القائم والمشرفية والمعمورة والكفاءات. وأظهرت المشاهد دماراً كبيراً في المباني السكنية والبنى التحتية وممتلكات المواطنين وسياراتهم، كما اندلعت حرائق في عدة مواقع جراء القصف، في حين أعاقت تهديدات الإخلاء وصول فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى بعض المناطق في الساعات الأولى بعد الضربات.

وتجدّدت الغارات بعد إخلاء واسع للسكان، عقب تهديدات أصدرها جيش العدو الإسرائيلي شملت أربع مناطق رئيسية تشكّل المساحة الأساسية للضاحية الجنوبية التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة.

المصدر: قناة المنار