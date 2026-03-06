الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 17:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الصهيوني يواصل عدوانه على الضاحية الجنوبية

      تواصل طائرات العدو الصهيوني منذ أكثر من 12 ساعة تنفيذ الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

      واستهدفت الغارات مبانٍ سكنية ومحال تجارية في عدد من أحياء الضاحية بينها الجاموس، وشارع الميكانيك وحارة حريك والبرج ومحيط مجمع القائم والمشرفية والمعمورة والكفاءات. وأظهرت المشاهد دماراً كبيراً في المباني السكنية والبنى التحتية وممتلكات المواطنين وسياراتهم، كما اندلعت حرائق في عدة مواقع جراء القصف، في حين أعاقت تهديدات الإخلاء وصول فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى بعض المناطق في الساعات الأولى بعد الضربات.

      وتجدّدت الغارات بعد إخلاء واسع للسكان، عقب تهديدات أصدرها جيش العدو الإسرائيلي شملت أربع مناطق رئيسية تشكّل المساحة الأساسية للضاحية الجنوبية التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة.

      المصدر: قناة المنار

      مواضيع ذات صلة

      نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 شهيد و638 جريحاً منذ بدء العدوان

      نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 شهيد و638 جريحاً منذ بدء العدوان

      سلام بحث مع محافظ بيروت متابعة فتح مراكز إيواء إضافية

      سلام بحث مع محافظ بيروت متابعة فتح مراكز إيواء إضافية

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء