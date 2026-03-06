الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 09:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقر خاتم الأنبياء: الهجمات الإيرانية ستتسع في الأيام المقبلة

      أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أنّ وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستزداد شدة واتساعاً خلال الأيام المقبلة.

      وأوضح أنّ القوات الجوية والبحرية التابعة للجيش الإيراني أطلقت طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع الرادار في ميرون.

      وأشار إلى أنّ القوة البحرية للجيش الإيراني استهدفت أيضاً موقع تمركز القوات الأميركية في معسكر العديدي في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة هجومية.

      وفي السياق نفسه، نفّذت القوات البرية للجيش الإيراني هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مقر القوات الأميركية المتمركزة في أربيل شمال العراق.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة: أسلحة إيرانية جديدة في طريقها للظهور

      حرس الثورة: أسلحة إيرانية جديدة في طريقها للظهور

      بقائي: الحرب ضد إيران تمتد إلى المنطقة والعالم الإسلامي

      بقائي: الحرب ضد إيران تمتد إلى المنطقة والعالم الإسلامي

      تقرير مصور | تضامن باكستاني مع إيران

      تقرير مصور | تضامن باكستاني مع إيران